Los Hispanos juveniles son de plata en el Europeo

La selección española juvenil, defensora del título, no pudo revalidar el Mundial de la categoría en Egipto tras caer en los penaltis ante Alemania (41-40 incluidos los penaltis), en un encuentro que necesitó, previamente, de dos prórrogas. Los Hispanos juveniles, con los jugadores del Abanca Ademar Sergio Sánchez y Marcos García, tuvieron todo de cara para cerrar el partido en el segundo tiempo extra, con tres goles de ventaja en el marcador (36-33) a falta de minuto y medio para el final, pero varias pérdidas de balón otorgaron una oportunidad de oro a los teutones, que igualaron la contienda con un gol de Rasmus Ankermann enviando el choque a los penaltis.

De la manera más cruel, Anselmo Collado no acertó ante la presencia del portero alemán Knaack, que detuvo el lanzamiento en la muerte súbita. Los penaltis fueron la manera de deshacer la igualdad en un partido lleno de alternativas, con una España arrolladora en la primera parte, con 16-14 a su favor al descanso, y con una Alemania que remontó hasta ponerse por delante en el tramo final del tiempo reglamentario.

El fantástico torneo de Marcos Fis le valió para ser designado como Mejor Jugador, además de terminar como máximo goleador de España. Por su parte, el leonés Sergio Sánchez fue incluido en el equipo ideal del Europeo como mejor extremo izquierdo.

El equipo entrenado por Nacho Moyano no pudo revalidar el título cosechado en 2023, pero añade una plata más al palmarés en los Mundiales de la categoría, que se suma a las de 2011 y 2017.