La Cultural va al fondo CVC por 4 M€

La incorporación de la Cultural y Deportiva Leonesa al acuerdo de la Liga con el fondo CVC, que se llevó a cabo tras su aprobación en la junta general extraordinaria de accionistas, con el total de capital propiedad de Aspire, el pasado 21 de julio, supondrá un importante respaldo de financiación a sus proyectos estratégicos. CVC Capital Partners es un fondo británico que en 2021 acordó con la patronal de los clubes españoles inyectar 2.100 millones de euros a los equipos que militan en la Primera y Segunda División para el desarrollo del fútbol español. 39 de las 42 entidades que entonces estaban en la élite aceptaron el acuerdo, del que solo se quedaron fuera el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic. Ese dinero se puso a disposición de los equipos (con las condiciones de la Liga), a interés cero, pero con el compromiso de devolución durante los próximos 40 años (antes del 2061).

En este sentido, la entidad futbolística leonesa ya ha puesto en marcha algunos proyectos, los prioritarios que vienen escrupulosamente fijados por la Liga de Fútbol Profesional, para la adaptación al fútbol profesional centrados en la mejora, a través de la regeneración, del césped o también de los apartados ligados a la seguridad y también a la accesibilidad.

Otros adecentamientos considerados fundamentales para que el estadio Reino de León se adecúe a la categoría del fútbol profesional en la que milita, en su retorno siete años después a la división de plata, están muy presentes las referidas a la luminotécnia, que conllevará un proyecto municipal para la mejora energética, además de la sustitución del color de los asientos por el rojo, como demandaba desde hace mucho tiempo la fiel afición culturalista. El club reconoce que existe ya un retraso en las obras a emprender, aunque se afirma que estarán ya disponibles en otoño con los nuevos palcos VIP, que se acondicionarán en la zona de las actuales cabinas de prensa, que pasarán a otra zona del estadio al aire libre en pupitres protegidos, según ha explicado el propio club. Las superficies protegidas y con acceso restringido supondrán una fuente de ingresos añadida, seguramente para la segunda vuelta del campeonato, según anuncia la sociedad anónima culturalista.

Lo que se retrasará es el uso exclusivo del Área Deportiva de Puente Castro hasta que el León Rugby Club disponga de un nuevo campo, aunque el acuedo entre el Ayuntamiento de León y la Cultural ya está rubricado, mientras milite en 2ª División.

El dinero se presta con las condiciones de la Liga, a interés cero, pero a devolver en los próximos 40 años