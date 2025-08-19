El futbolista Abel Díez estará siempre muy presente en Boñar

El futbolista Abel Díez Tejerina (Boñar, 1953), leyenda sportinguista, recibió un homenaje póstumo de la gente de Boñar. El Ayuntamiento dio su nombre al campo de fútbol municipal. El mítico futbolista del Real Sporting de Gijón, que también perteneció al Júpiter Leonés, después de formarse en el histórico Atlético de León, siempre estará presente en su querida villa de Boñar. Su esposa, los dos hijos y las dos hijas de Abel, además de dos de sus nietos, junto al alcalde de Boñar, Pepe Villa, el concejal de deportes, Pablo Tejerina, y los responsables de las Peñas de la Cultural y del Real Sporting de Boñar se enorgullecen de su paisano.