El Villaquilambre se mide al Slavia

El Villaquilambre Inspira+, que ya se encuentra realizando la pretemporada, vuelve a tener este viernes un nuevo compromiso internacional, como ya hiciera la temporada anterior frente a un equipo alemán en feudo teutón. aunque en esta ocasión cambia de país al medirse, a partir de las 19.30 horas al Slavia de Praga en la capital de la República Checa.

El SK Slavia Praga es uno de los clubes más destacados de la República Checa. Con una historia rica y una tradición sólida, el equipo representa a la prestigiosa institución deportiva Slavia Praga en la disciplina del fútbol sala. Con un estilo de juego dinámico y técnico, SK Slavia Praga se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del país, participando regularmente en la 1ª División de la Liga Checa de Futsal, un campeonato en el que participan un total de 10 equipos (Slavia, Usti n. L., Helas Brno, SK Interobal Plzen, Kadan, Vyskov, Liberec, Chomutov, Vysoke Myto y Chrudim), y en competiciones internacionales. Su compromiso con el desarrollo del talento y su pasión por el deporte los convierten en un referente en el fútbol sala checo y que también está en plena pretemporada para afrontar un campeonato que dará comienzo el día 5 de septiembre próximo.

El equipo dirigido por José Vicente Mañanes tendrá las bajas de Arce y Tabares, ambos por asuntos laborales, además de Dani, Chema y Diego Prado, todos ellos por haber causado baja en el equipo leonés para afrontar la temporada 2025/2026 que dará comienzo el día 13 del próximo mes de septiembre y en cuya jornada inaugural tendrá como rival al Tierra Castellana en la localidad abulense de Arévalo.

Además, este miércoles, los leoneses se enfrentaron en un nuevo entrenamiento al Atlético Benavente, equipo de la Segunda División B, en el pabellón de Navatejera.