El VAR barato se instala en El Toralín

El videoarbitraje volverá a instalarse en El Toralín, aunque en esta ocasión el establecido para la Primera Federación.L. DE LA MATA

La Real Federación Española de Fútbol va a implantar esta temporada 2025-2026 por primera vez en la Primera Federación, la tercera categoría del futbol nacional dividida en dos grupos, una versión de VAR similar a la de otros deportes, como el baloncesto o el hockey hierba, en que serán los propios entrenadores de los equipos quienes soliciten la revisión de una jugada si lo estiman oportuno para sus intereses deportivos. La SD Ponferradina, que milita en el Grupo I de Primera Federación, volverá a contar con el videoarbitraje que ya dispuso cuando militó en Segunda División, aunque en esta ocasión del denominado «VAR barato» para repasar algunas acciones puntuales, aunque decisivas en esta categoría cada vez más profesional.

El nuevo sistema de videoarbitraje, que se encuentra en fase de ensayo por la Fifa y la Ifab, dotará a la categoría de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo.

Será utilizado en la Copa Mundial Masculina Sub-20 Chile 2025 tras haber sido implementado en torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana 2024.

La herramienta no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido.

Los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado son los siguientes: gol / no gol, penalti / no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

Para solicitar la revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse.

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.

La afición que acuda a los estadios de Primera Federación, como es El Toralín en el que juega como local la SD Ponferradina, observará que habrá una pantalla de televisión a pie de campo, donde consultarán los árbitros las jugadas demandas por los entrenadores de cada equipo. No existirá una sala de vídeo arbitraje, y ahí estará la razón del abaratamiento del sistema que la Federación anuncia que se aplicará en la categoría de bronce del fútbol español. El ente federativo del fútbol español lo considera como un paso «hacía la excelencia en sus competiciones, con una apuesta decidida junto a los clubes participantes por dotar a la Primera Federación Versus E-Learning de todos los recursos para que el fútbol esté a la altura de los profesionales, los clubes y las aficiones de todos los equipos participantes».

La 1ª Federación ya había demandado este videoarbitraje.

