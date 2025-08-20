Vasco Sousa: «Con esta cesión a la Deportiva voy a tener éxito"

El lateral izquierddo portugués de 21 años Vasco Sousa, cedido por el Real Betis a la Ponferradina, ve al conjunto berciano «bien y preparados» para el inicio liguero el domingo 31 de agosto ante el Real Avilés en el estadio Suárez Puerta, a partir de las 21.30 horas. "Físicamente estamos bien y tácticamente vamos cogiendo las ideas del entrenador y creo que se vio contra el Lugo y el Racing de Ferrol", afirmó el defensor, que llega a la Deportiva tras haber militado en el Amora de la Tercera división lusa.

Sousa cree que su cesión al conjunto ponferradino le va a permitir «evolucionar y tener éxito", dentro de un entorno que considera muy favorable para su progresión y adaptación al fútbol español dentro de una pretemporada en la que el objetivo, ha dicho, es «mejorar día a día».

En su presentación como jugador deportivista, el lateral zurdo estuvo acompañado por el adjunto a la dirección deportiva y excapitán del equipo, Yuri de Souza, quien confirmó la inminente llegada de su compatriota, el extremo brasileño del Gremo de Porto Alegre, Lian Dos Santos.