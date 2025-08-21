Media veda con esperanzas

La media veda arrancó el pasado 15 de agosto y lo hizo con resultados para todos los gustos. Buenos y regulares aunque el calificativo de malo tal vez no es preciso adjudicarlo a una jornada en la que a pesar de que no se cumplieron las previsiones tan positivas sí apuntó a que a lo largo del mes de actividad las sensaciones positivas primarán.

Codorniz como pieza estrella, pero también con relevancia para el conejo, la tórtola o la paloma también están en el punto de mira de los cazadores que tendrán hasta el 21 de septiembre para dar rienda suelta a su pasión y de paso comprobar como se las pueda gastar la media veda a partir de octubre.

Se esperaba el inicio de la media veda con muchas ganas. Y con perspectivas positivas tras unas campañas que no han sido en nada favorables. Los brotes verdes del pasado año apuntaban a convertirse en una certeza positiva en este curso 2025.

En algunas zonas fue así. En otras no tanto. La luna llena ha tenido su parte de influencia. En algunos escenarios haciendo «desaparecer» a las codornices adultas que han buscado otros lares marchándose antes de tiempo. Y dejado a las polladas y a las madres. Circunstancia que en algunos escenarios ha llevado a perchas que no han sido las esperadas. Tres, cinco e incluso algún cero.

Algunos han necesitado patearse un buen número de kilómetros para superar la decena. Se esperaba incluso que las perchas alcanzaran el tope establecido de veinte. Pero habrá que esperar a que las circunstancias mejores para que las jornadas marquen en positivo. Tal vez la cosecha de cereal que en algunos puntos no se ha llevado a cabo o aún va con cierto retraso podría llevar a que las codornices, resguardadas en esos escenarios, puedan hacer acto de presencia.

A otros el panorama le ha ido mejor, incluso levantando hasta 20 codornices con perchas entra seis y doce. Ha sido por la zona de Sahagún. Y eso que las altas temperaturas han impedido que los perros cazaran como deberían. Ahora queda ver como transcurren los días. Y si esas previsiones positivas marcan el paso a lo largo de la media veda.