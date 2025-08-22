Raúl Llona: «Existe deseo de revancha»

Raúl Llona, entrenador de la Cultural, no tiene la menor duda de cómo se desenvolverá su equipo en el encuentro del domingo a las 19.30 horas en el Reino de León, el que supone el debut de los leoneses como locales en el presente campeonato liguero y que llega después de la abultada derrota en Burgos por 5-1.

Y eso que enfrente va a tener a uno de los equipos llamados a luchar por lo máximo, el Almería. «debemos un equipo exigente con balón, que gestione desde la posesión el control del partido", a pesar de ser consciente del potencial ofensivo de su rival, que inauguró la temporada con un 4-4 ante el Albacete.

"El plan de partido será el mismo de siempre, planteando alternativas según se desarrolle para intentar parar el arsenal ofensivo de un equipo que cuenta con jugadores con diferentes perfiles", aseguró el técnico riojano de la Cultural. De todas formas, reconoció que hay zonas «donde asegurar y también fases del partido, como el inicio o los finales de cada periodo donde hay que ser exigentes en la toma de decisiones».

Raúl Llona, que cuenta con toda su plantilla, aunque algún jugador arrastre molestias que despejará este sábado, incluirá ya en la convocatoria a las dos últimas incorporaciones: el centrocampista Pelayo González 'Yayo', que ya fue convocado aunque no jugó el viernes de la semana pasada en Burgos, y al central hispano-croata, Matía Blazic que incluso podría optar a la titularidad.

La goleada encajada en El Plantío ha dejado, según el técnico culturalista, «ganas de revancha» en su equipo que, pese a este severo correctivo, aclaró, mantiene «la misma ilusión de seguir haciendo las cosas en la misma línea». En todo caso, Raúl Llona reconoció que uno de los deberes es evitar los errores que condenaron al equipo ante el Burgos «pero sin obsesionarse, porque ha demostrado ser valiente, defender hacia adelante, saltar y replegarse cuando debía, pero es indudable que ahí puede estar el margen de mejora", concluyó. el técnico culturalista para el que mostrar una buena imagen es sustancial. Y más si enfrente se encuentra un rival con el elevado potencial deportivo como el Almería.

Y en una Liga con extraordinaria exigencia en cada partido. El más próximo el del domingo.