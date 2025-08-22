La Vuelta empieza a dar pedales y el Morredero espera

La Vuelta a España inicia este sábado su pedalear en el 90 aniversario de la carrera. Lo hace en Italia con las primeras etapas en el libro de ruta y con protagonismo leonés, en este caso berciano en la 17ª etapa el 10 de septiembre entre Barco de Valdeorras y la cima del Morredero. Y la duda también de si esta jornada sufrirá alguna variación al transcurrir por una zona que se ha visto afectada de manera terrible por los incendios y que para ese día podría presentar alguna duda en cuanto a su normal desarrollo.

Antes los protagonistas de la ronda ciclista española deberán afrontar buena parte de un rutómetro que parece el más adecuado para que Jonas Vingegaard vista el maillot de líder, y campeón, al final. Sin el esloveno Pogacar el danés parte como el rival a batr para lograr subirse a lo más alto de un podio que ya ha tocado en escalones más bajos. Eso sí, si no se lo impiden los dos gallos, que no amigos, en el UAE, el español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023. Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.

El UAE, dominador en el Tour, pasará a liderar la oposición en la Vuelta. Será una gran oportunidad para el portugués Almeida. Será colíder de la escuadra junto a Ayuso, la esperanza española en ausencia de Enric Mas. El de Jávea no ha preparado la Vuelta a conciencia, y se retiró del Giro con más pena que gloria.

En el lado español también hay que hacer mención a Mikel Landa (Soudal Quick Step). Llega justo de rodaje tras superar la grave lesión. Aún así llevará los galones de líder, pero su objetivo será ganar una etapa, logro que se le resiste desde hace seis años. La general a día de hoy y co tanos gallos son palabras mayores.

En un escalón más bajo hay que mencionar al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), avalado por su triunfo en la Clásica de San Sebastián y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos. Sin olvidarse de Ben O'Connor (Jayco), conquistador del Col de la Loze en el Tour y maillot rojo de la Vuelta 2024 durante 12 días en la que acabó en e4l segundo puesto de la general. La Vuelta también espera ver la mejor versión del colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador de Tour y Giro y doble campeón nacional; también del británico Thomas Pidcock, del italiano Antonio Tiberi (Bahrain) e incluso del francés de 20 años Léo Bisaux, tercero en la reciente Vuelta a Burgos.

Y en cuanto a escuadras españolas el Movistar, que hace unas semanas confiaba en luchar por el podio con Enric Mas, se tendrá que conformar con intentar pescar alguna etapa dado que su jefe de filas, lesionado, no será de la partida en Turín este sábado.

Burgos Burpellet BH y Caja Rural intentarán también bregar por la gloria de sumar una etapa.

INICIO DESDE ITALIA

La Vuelta a España saldrá por sexta vez fuera de España, la primera vez en Italia. Arrancará en Piamonte para celebrar el 90º aniversario de la carrera (de los que no hubo prueba durante una década). La región italiana acogerá las tres primeras etapas en su totalidad, y tras una jornada con final en Francia, volverá a territorio nacional, a Figueras, en la quinta etapa, con una crono por equipos.

La Vuelta promete emoción de principio a fin en sus 21 etapas, que se reparten en 4 jornadas llanas, 4 onduladas con final en alto, 6 de media montaña, 5 de montaña, 1 crono por equipos y 1 individual, que completarán 3.185 kilómetros desde Turín hasta Madrid.