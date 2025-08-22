Imad El Mansouri refuerza la línea de ataque del Atlético Astorga

El Atlético Astorga cuenta con un nuevo integrante para su plantel. Cuando parecía que el capítulo de fichajes se había cerrado hace unas semanas, el club maragato ha logrado completar el que es su décimo refuerzo para afrontar con garantías la temporada en la Segunda RFEF.

Se trata del joven mediapunta de 19 años, Imad El Mansouri que la pasada temporada militó en el CD Tuilla de la Tercera RFEF. Lorca, Polillas Ceuta, Sporting Atlético y Unionistas fueron sus clubes anteriores.