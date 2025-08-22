El Ademar se prueba en La Bañeza antes de la Supercopa Ibérica

El Abanca Ademar dirime este sáabado un nuevo compromiso de pretemporada frente al Cangas Frigoríficos del Morrazo, en el pabellón municipal de La Bañeza (19.00 horas).

Tras superar el ecuador de la preparación estival, el equipo ademarista encara este encuentro con el objetivo de seguir afianzando patrones de juego y aumentar el ritmo competitivo de cara a un exigente inicio de temporada en la Liga, la Liga Europa y la Supercopa Ibérica.

El técnico Dani Gordo subraya la importancia de que el grupo interiorice cuanto antes la dinámica de competición: «Estamos en una fase de preparación donde necesitamos que los jugadores sigan asimilando conceptos y, al mismo tiempo, se acostumbren a la exigencia del partido. Estos amistosos son fundamentales para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero.»

El conjunto leonés no podrá contar para este encuentro con el lateral Lindqvist ni con el extremo Gonzalo Pérez Arce, ambos de baja por lesión y pendientes de evolución.