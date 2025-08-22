Marta García vuela hacia otro récord, el de los 5.000 metros

Marta García llega lanzada al Mundial de atlstismo. La atleta leonesa, que hace pocas fechas revalidaba su corona española en la prueba de los 5.000 metros, rebajaba este viernes en el Memorial Van Damme la plusmarca española en la citada distancia que ella ostentaba.

Lo hizo en una carrera sobresaliente en la que sacó a relucir su caluidad y óptimo estado de forma que le hace albergar esperanzas para brillar en septiembre en el Mundial de Tokio.

Marta paraba el crono en 14:33.40 finalizando la carrera en la quinta posición y con la keniana Agnes Jebet Ngetich logrando el triunfo.

La africana se quedó sola desde muy pronto intentando seguir el ritmo del récord del mundo, pero sufrió mucho al final mientras que por detrás García hizo una gran carrera, remontando posiciones progresivamente para terminar como primera europea.

Con ese tiempo se ha colocado además segunda en el ranking continental de la temporada y 12ª en el histórico.

Marta García tenía el récord nacional desde el año pasado, cuando hizo 14:44.04 en el Europeo de Roma, donde logró la medalla de bronce.

Tres semanas después de su exhibición en el campeonato de España y solo unos días después de lograr su marca personal en los 1.500, Marta García ha vuelto a mostrar su gran estado de forma a pocas semanas de la gran cita de la temporada, el Mundial de Tokio.

La corredora entrenada por Thomas Dreissigacker es sin duda una e las grandes referencias del atletismo español de las dos últimas temporadas.