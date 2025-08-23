El Real Oviedo se viste de campeón del III Torneo Reino de León frente al Olímpico y el Real Madrid

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

El Complejo Deportivo Olímpico acogió la tercera edición del Torneo Reino de León, un triangular que reunió al Olímpico de León, el Real Oviedo y el Real Madrid, en una jornada que convertía a la ciudad en un referente del fútbol femenino nacional.

El día arrancó con un partido de fútbol inclusivo entre el Olímpico de León-Asprona y la Virgen del Camino, que finalizó con victoria para el conjunto local, en un ambiente de deporte y convivencia.

FRANCISCO JOSÉ GUERRERo

En el triangular principal, el Real Oviedo se impuso por 0-2 al Olímpico de León en el primer encuentro, con tantos de Mbappé y Lombardero. En el segundo choque, las ovetenses derrotaron al Real Madrid por 0-1 gracias a un gol de Laurina, asegurándose así el título del torneo.

El triangular se cerró con el duelo entre el Olímpico de León y el Real Madrid, que concluyó 0-2 para las blancas, con goles de Erika y Dolores. Con estos resultados, el Real Oviedo se proclamó campeón del III Torneo Reino de León, seguido por el Real Madrid, mientras que el Olímpico de León completó una brillante organización del evento.

FRANCISCO JOSÉ GUERRERO

La entrega de premios contó con la presencia de Vicente Canuria, concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, José Pedro Luengo, presidente del Olímpico de León, y Aurora López, presidenta de Honor del club.

El torneo volvió a consolidarse como una cita de referencia en el calendario estival, reuniendo a grandes clubes y fomentando los valores del deporte en la ciudad.