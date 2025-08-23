La Cultural recibe la plata en su Reino

El Reino de León vuelve a rugir con su equipo de fútbol, este domingo a partir de las 19.30 horas. Es el estreno como local de la Cultural en la vuelta a Segunda División. Siete años después le enfrentará a un rival, UD Almería, que, como el conjunto de Raúl Llona, mostró en el arranque liguero una notable endeblez defensiva, justificada en el caso culturalista en Burgos por la expulsión en el primer minuto de Selu Diallo y verse tan pronto con el marcador en contra. El cuadro leonés además del debut en casa piensa cerrar y anunciar la contratación de los dos laterales que refuercen el equipo para este lunes, para así centrarse en el partido frente al conjunto almeriense, con el afán de sacar una victoria y, con ello, los tres primeros puntos del campeonato. Los dos nuevos laterales que tiene a punto el club leonés son el zurdo Saúl García (Vioño de Piélagos, Cantabria, 1994), que ya rescindió con el Real Racing Club de Santander, y el diestro Iván Calero (Parla, 1995), con contrato en vigor en el Real Zaragoza hasta junio de 2027, aunque el equipo maño está dispuesto a dejarle salir libre porque tiene una ficha considerada alta en lo económico y además Juan Sebastián le priva de jugar porque es el lateral derecho titular en estos momentos. La entidad de La Romareda piensa fichar a lo grande en este final de mercado y pretende aligerar coste en plantilla.

En cuanto al encuentro de este domingo, Llona plantea suplir en el once al sancionado Selu Diallo dando entrada a Bicho. La alineación más probable será la compuesta por Badía; Víctor García, Barzic, Satrústegui, Larios; Thiago Ojeda, Bicho; Tresaco, Chacón, Pibe y Paraschiv.

El técnico de la UD Almería, Rubi. insiste en mantener el dibujo que permita al equipo imponer su estilo, confiando en Andrés Fernández en la portería, Marcos Luna en el lateral o Chumi en la defensa, con Lopy como ancla en la medular, probablemente junto a Selvi, el tridente ofensivo formado por Leo Baptistao, Adri Embarba y Sergio Arribas, todos goleadores en el debut, y en la punta parace seguro Lázaro.

El ambiente será de gala en un remozado recinto leonés que apura sus últimos cambios, tanto en el interior del estadio, como en las inmediaciones y la cifra de espectadores superará los diez mil aficionados.