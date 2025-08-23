La Bañeza es talismán para el Abanca Ademar

El Abanca Ademar se salió con la suya en La Bañeza. Y eso pasaba por la victoria.ÁNGELOPEZ

A la quinta fue la vencida para el Abanca Ademar en sus test de pretemporada. Los de Dani Gordo, que la próxima semana afrontarán el primer escenario oficial con la disputa de la Supercopa Ibérica en Portugal, se medían en La Bañeza a un rival con el que precisamente iniciarán la Liga Asobal, el Frigoríficos Morrazo Cangas. Y sin Lindqvist ni Gonzalo.

Pero esta vez su juego sí encontró el premio esperado con un triunfo por 33-31. Los ademaristas fueron los más consistentes y también lo que llevaron durante buena parte del partido la delantera. Pero nunca con ventajas amplias.

La primera parte con un ritmo elevado el intercambio de golpes en forma de goles dejaba el electrónico para el descanso en un ajustado 16-15 para el Abanca Ademar. Eso sí, con las espadas en todo lo alto para la segunda parte. Y con el público de La Bañeza entregado a los de Dani Gordo en un escenario que esta vez fue talismán.

La segunda parte apenas varió la dinámica con dos equipos que los que los ataques priorizaban sobre las defensas. Por eso iba a ser muy importante ajustar al máximo la línea de retaguardia. El que mejor lo hiciera apuntaba a decantar la balanza a su favor. Y ahí el Abanca Ademar estuvo más solvente, especialmente en los momentos claves y en el tramo final del choque lo que lo llevó a alcanzar una renta, aunque corta, suficiente para apuntarse el triunfo. Después de cuatro partidos sin saborear las sensaciones que produce la victoria los de Dani Gordo pudieron disfrutarlo en La Bañeza. Ahora tocará la Supercopa Ibérica.