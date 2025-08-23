«La goleada sufrida en El Plantío fue un accidente»

Publicado por Ángel Fraguas Coordinador de Deportes El Entrenador De La Ud Almería, Joan Francesc Ferrer «Rubi», Afirma Que El Objetivo Es «Ser Un Creado: Actualizado:

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer «Rubi», afirma que el objetivo es «ser un equipo que toma la iniciativa siempre, en casa y fuera», y que deben mejorar la faceta defensiva. Tras el traspié del empate en casa ante el Albacete (4-4), en la jornada inaugural de LaLiga Hypermotion, Rubi señala que «la idea es dominar, pero con más solidaridad, conjunción y estando más unidos», en especial fuera, donde deben «ser más rocosos para no encajar ese 1-0 que te marca tanto» y «estirar más los partidos».

Sobre la Cultural y la goleada que encajó en su debut en Burgos (5-1), apunta que «el primer partido es un accidente», más aún si «en el minuto uno te quedas con diez (por expulsión) en un estadio tan complicado como El Plantío», pues entonces «se te hace muy difícil».

El técnico catalán valora la buena temporada que hizo el cuadro leonés el pasado curso, cuando «fue campeón de Liga en una categoría muy dura como la Primera Federación con personalidad y un juego muy atractivo y ofensivo», por lo que les «admira por ello», al tiempo que resta importancia a los fallos defensivos que le costaron el triunfo al Almería en la primera jornada. «Ningún gol del Albacete nos sorprendió, los habíamos trabajado. Pero de explicar algo a consolidarlo, requiere partidos y compenetración. Algunos tuvieron una ejecución final de mucho nivel», destaca Rubi, quien aboga por «insistir, programar entrenamientos, vídeos…, todo dentro de la normalidad».