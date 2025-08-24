El Villaquilambre se luce ante el Slavia Praga

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El Villaquilambre Inspira+se impuso al Slavia Praga (2-5), equipo de la 1ª División de Chequia, en la capital de la República Checa en un nuevo partido de preparación para afrontar la temporada 2025/26 que comenzará el 13 de septiembre próximo.

Los leoneses, que realizaron un buen partido, siempre dominaron en el marcador a los checos, abriendo el marcador Corral, para aumentar la diferencia Moyano. Mica acortó distancias para el Slavia, pero Ángel volvió a elevar a dos la diferencia, aunque Medved puso posteriormente el 2-3 en el luminoso. Moyano de nuevo y Víctor establecieron el 2-5 final en el marcador.

Por otro lado, el Villaquilambre Inspira+, que apuesta por la continuidad, tiene prácticamente cerrada su plantilla. José Vicente Mañanes cuenta coni, Diego Pérez y Tabares como porteros; Adrián, Ángel, Corral, Víctor, Blin, Arce, Moyano y Marco, a los que podría unirse Álex en función de como vaya su recuperación, siendo bajas Dani, Chema y Diego Prado, mientras Hector de la Fuente Reguera ‘Héctor’, de 18 años, portero procedente del equipo juvenil y José Bedmar González ‘Chefo’, un ala de 25 años de edad, con amplia trayectoria en este deporte tras su paso por el Peñíscola, con el que debutó en 1ª División, Colo Colo de Zaragoza, con el que jugó en 2ª División, Guardo y Albense, ambos en 2ª División B, son incorporaciones.