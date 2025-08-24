Diario de León

España, con Sidorella Bracic, pierde ante la campeona Nueva Zelanda (8-54)

MUNDIAL DE RUGBY | Irlanda será el próximo rival de las Leonas el domingo 31 de agosto

Sidorella, tercera por la izquierda, en el XV titular de España.

España inició su periplo por el Mundial de rugby con derrota frente a la vigente campeona Nueva Zelanda. Con la primera línea leonesa Sidorella Bracic en el XV titular, la selección plantó cara a las Black Ferns, especialmente en la primera parte que acababa con 3-21.

Las Leonas intentaron mostrar su mejor versión poniendo en algunos momentos del juego en aprietos a la gran favorita para levantar el trofeo dorado. Pero en la segunda parte las neozelandesas empezaron a hilvanar jugadas de ataque para desbaratar una vez tras otra los intentos de España por no ceder tanto terreno. Prueba de ello fue el 8-54 final. Eso sí, con un ensayo firmado por las Leonas que sabían que esa no era su guerra con Nueva Zelanda. Irlanda del Norte y Japón son los siguientes rivales en la fase de grupos el 31 de agosto y el 7 de septiembre.

