España, con Sidorella Bracic, pierde ante la campeona Nueva Zelanda (8-54)

España inició su periplo por el Mundial de rugby con derrota frente a la vigente campeona Nueva Zelanda. Con la primera línea leonesa Sidorella Bracic en el XV titular, la selección plantó cara a las Black Ferns, especialmente en la primera parte que acababa con 3-21.

Las Leonas intentaron mostrar su mejor versión poniendo en algunos momentos del juego en aprietos a la gran favorita para levantar el trofeo dorado. Pero en la segunda parte las neozelandesas empezaron a hilvanar jugadas de ataque para desbaratar una vez tras otra los intentos de España por no ceder tanto terreno. Prueba de ello fue el 8-54 final. Eso sí, con un ensayo firmado por las Leonas que sabían que esa no era su guerra con Nueva Zelanda. Irlanda del Norte y Japón son los siguientes rivales en la fase de grupos el 31 de agosto y el 7 de septiembre.