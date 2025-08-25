Lelys Stanley Martínez se apunta el torneo Santa Marta en Astorga

Astorga sumó una nueva entrega de su torneo de ajedrez. Lo hizo con una notable presencia de jugadores que se elevó a los 86 y con el triunfo del GM cubano afincado en Gijón, Lelys Stanley Martínez Duany.

La competición, que esta edición tuvo que cambiar de ubicación debido al cierre temporal del pabellón Felipe Miñambres que estos días y a consecuencia de los graves incendios que afectan a la provincia se ha convertido en un centro logístico para la UME y los bomberos franceses que han llegado como ayuda, contó con todos los ingredientes de un torneo al más alto nivel. Con dos Grandes Maestros (GM), dos Maestros Internacionales (MI) y tres Maestros Fide (MF). Y junto a ellos jugadores de todas las edades.

El torneo se disputó en el parque de La Eragudina con triunfo del GM Lelys Stanley por delante del MI asturiano Alberto Andrés González y el GM afincado en Vigo, Ibragim S. Khamrakulov, que cerró el podio.