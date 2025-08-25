El Atlético Astorga camina invicto por una pretemporada con mucha puntería

El Atlético Astorga desprende buenas sensaciones. En los cuatro partidos que ha disputado el equipo maragato en su fase de preparación para la Liga juego y resultados han acompañado a los de José Luis Lago.

Y eso es buena señal a la espera de los dos encuentros que restan para cerrar la pretemporada, el miércoles con el Villaralbo a las 19.30 horas en La Eragudina y el sábado 30 a las 19.00 horas y en el mismo escenario en este caso con el CD Barco como rival.

Por lo visto hasta ahora se puede decir que los diez fichajes van entrando con fuerza en el engranaje del técnico y complementándose a la perfección con sus compañeros.

Hasta tres de ellos ya han 'mojado' en forma de goles. Es el caso de Ayub que ya acumula tres de los nueve anotados por el Atlético Astorga. Cervero con uno y Adri Álvarez con otro se han sumado a esta faceta.

Y de los veteranos no podía faltar Ivi Vales. Ribeiro también se ha destapado con dos tantos. El que falta lo anotaba el jugador del Guijuelo, Keita, en propia puerta.

Y en cuanto a resultados salvo el empate cosechado en el primer amistoso frente al Atlético Bembibre (1-1) en el resto de encuentros la victoria caía del lado maragato. La Bañeza (3-0), Lugo B (2-1) y Guijuelo (3-1) han sido sus 'víctimas'.

TERCERA FEDERACIÓN

En cuanto a los cuatro equipos leoneses que militan en la Tercera Federación, Atlético Bembibre y CD La Virgen se veían las caras en el Trofeo Villarejo con un ex del Atlético Astorga, Javi Amor, anotando para los virginianos en su triunfo por 0-1 frente a los rojiblancos.

El Atlético Mansillés, por su parte, sigue de goleada en goleada a su favor y esta vez derrotó por 7-1 al Baskonia B con tantos de Jairo (2), Gagik, Bedia, Juan y uno en propia puerta del rival.

Por su parte el Júpiter cedía frente al Oviedo Vetusta por 1-4 en otra entrega de la pretemporada para el filial culturalista.