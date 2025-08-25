Diario de León

José Antonio Serrano y Francisco Martínez, en el Mundial Máster

ATLETISMO. Ambos cuentan con opciones de podio

José Antonio Serrano competirá en la localidad de Meduno.

El Mundial de Carreras de Montaña Másters que tendrá como escenario la localidad italiana de Meduno contará con presencia leonesa.

En este caso por partida doble de la mano de José Antonio Serrano Pérez en M70 y Francisco Martínez Fernández en M55. Serrano competirá al igual que Francisco en las pruebas de ultra trail y en la subida vertical.

En ambos casos las opciones de colgarse alguna de las medallas en juego son destacadas.

