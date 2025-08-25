Hinojo y Calero refuerzan los laterales

El Real Zaragoza facilita la salida del lateral derecho Iván Calero (Parla, 1995) a la Cultural para liberar masa salarial. La operación que sería de traspaso, para bien o para mal, no se demorará más. Además del lateral diestro, uno de los capitanes del Real Zaragoza, que ya tiene un acuerdo cerrado con la Cultural, se ha complicado en las últimas horas la contratación de Saúl García (Vioño de Piélagos —Cantabria-, 1994) debido a sus altas pretensiones económicas, por lo que la dirección deportiva culturalista, comandada por Manzanera, no tiene otra salida que la de conformarse con la cesión de Roger Hinojo (Sallent de Llobregat, 2005), canterano desde categoría benjamín del Espanyol, que cuenta con tan sólo 20 años de edad, para acompañar en el lateral izquierdo del equipo leonés a Juan Larios (Tomares —Sevilla-, 2004).

El fichaje de Iván Calero está hecho, pero el de Saúl García se ha complicado por su elevado coste y abre el camino a la llegada de Roger Hinojo como cedido por el Espanyol. Todo ello supondría la salida de Guzmán Ortega (Palencia, 2004) rumbo al Real Avilés, de Primera Federación.

Los agentes de Calero mueven los hilos que lleven al jugador madrileño con destino al equipo leonés, su único destino. La operación está pendiente de esa luz verde, pero se quiere resolver cuanto antes.

Gabi no le ha dado un rol protagonista a Calero en este comienzo de temporada, ya que Juan Sebastián ha sido fijo de lateral y el madrileño salió desde el banquillo tanto ante la Real Sociedad B como frente al Andorra y el Zaragoza necesita liberar margen salarial para acometer más refuerzos. Eso sí, la salida de Calero, tras traspasar a Luna al Almería y rescindir a Borge, dejaría a Juan Sebastián como único en ese puesto, si bien Francho Serrano y Valery se pueden adaptar. Así se mueve la Cultural.