El Ademar se quedará al menos un mes sin el lesionado Lindqvist

El Abanca Ademar no podrá contar con el lateral sueco Oscar Linqvist al menos por un mes tras tener que ser intervenido quirúrgicamente de la rotura del ligamento del dedo pulgar de su mano derecha. El periodo recuperación de cuatro semanas es el más optimista ya que incluso podría irse a las ocho.

El jugador nórdico resultó lesionado en el primer compromiso de la pretemporada tras caer sobre la mano en mala posición y, desde entonces, ya no pudo disputar el resto de compromisos de preparación. Linqvist se suma a la baja de larga duración del leonés Álex Lodos.