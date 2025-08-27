Otro buen test del Atlético Astorga

El Atlético Astorga sigue sumando con una nota alta sus test de pretemporada. Esta vez la 'víctima' de los de José Luis Lago fue el Villaralbo que caía por 1-0 en un encuentro en el que los maragatos fueron superiores e incluso se quedaron cortos en el marcador por los méritos contraídos sobre el césped.

El penúltimo amistoso de preparación mostraba desde los primeros compases a un Atlético Astorga que proponía y que intentaba hacerse con el control. Enfrente un Villaralbo que no daba la espalda a la batalla futbolística y que, bien pertrechado atrás, buscaba alguna contra con la que sorprender a Llamazares.

No fueron muchas las ocasiones, pero en su mayoría llevaron la firma de los verdes que a pesar de ello se iban al intermedio con empate a cero.

La segunda parte comenzaba con hasta cinco cambios por parte de los astorganos. Y una presión mayor en busca del premio del gol. Este iba a llegar precisamente a los nueve minutos de la reanudación (min 54) en una jugada en la que Canito lograba posicionarse desde fuera del área y con un golpeo potente enviaba el balón al fondo de las mallas del Villaralbo sin que Miguel pudiera hacer nada por evitarlo.

El tanto asentó un poco más a los locales que buscaron ampliar su renta con una presión que los llevaba a robar más de un balón. Eso sí, esta vez Ayub no estuvo acertado como en otros encuentros y con Ribeiro sin ser de la partida el Atlético Astorga tuvo que conformarse con un triunfo por la mínima, menos holgado de lo que merecía, aunque demostrando que el plantel maragato va por el buen camino en su puesta a punto. El sábado, nuevo test frente al CD Barco.