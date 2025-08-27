Cross en la tierra de los maragatos

El Cross Popular de Santa Colomba de Somoza inició la cuenta atrás para la celebración de su octava entrega el 5 de octubre. Lo hizo con la puesta de largo oficial en la Fundación Club 45 con Alex Cooper como anfitrión y con la presencia del alcalde de la localidad José Miguel Nieto y los representantes del club Astorga Running, Agapito Arce, Tomás Tejedor y Víctor Sarmiento.

Bajo el lema ‘Unidos cuidamos nuestra tierra’ y con un objetivo claro: que la carrera se convierta en un día de fiesta y a la vez de reivindicación de la tierra, las raíces y gentes. José Miguel Nieto, alcalde de Santa Colomba de Somoza, fue el encargado de abrir el acto destacando «el orgullo que supone para el pueblo y para la zona que este cross haya sido elegido coma la mejor carrera de la edición 2024 del calendario de la Copa Diputación». A continuación, Agapito Arce quiso tener un recuerdo emotivo para todos los afectados por los incendios y recalcó que la organización no podía quedar impasible ante esta situación y por esta razón se quiere dar un carácter solidario a la prueba. Para alentar una participación más popular, este año se ha creado la categoría de andarines que recorrerán unos 5 kilómetros y que el dinero íntegro que se recaude en esta modalidad irá para los afectados por los fuegos. También se ha creado el dorsal 0 para que todas las personas y empresas que quieran participar de forma solidaria puedan hacerlo.

Respecto al circuito, Víctor Sarmiento detalló que se repetirá el mismo trazado de 10 kilómetros del año pasado. Combina caminos con pequeños desniveles, con sendas por robledales y encinas, pudiendo disfrutar de todo el entorno natural que la maragatería ofrece en otoño. Tomás Tejedor, agradeció al ayuntamiento de Santa Colomba y en especial a su alcalde, la apuesta firme por la carrera. La máxima prioridad será un año más la atención al corredor y cuidar todos los detalles por lo que a los que finalicen la prueba se llevarán una bolsa con valiosos regalos.

También se presentó la camiseta solidaria que llevará el eslogan de la prueba y que también se podrá comprar en runvasport.es al precio de 6 € Y al igual que el año y un lujo que estará a disposición de todos los participantes es la temática de la prueba: La Fundación Club 45 y La Era Pop. Alex Cooper cerró el acto agradeciendo que la organización contará con el Club Fundación 45 y anunció que el grupo que actuará tras la carrera será la banda leonesa 'Cinco Notas'. Las inscripciones para corredores, como andarines y dorsal se podrán hacer en runvasport.es.