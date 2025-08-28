«La Deportiva está en Primera RFEF por circunstancias»

Publicado por Angel Fraguas Redacción Creado: Actualizado:

Fede San Emeterio fue presentado por el director deportivo de la SD Ponferradina, José Sietes, como nuevo integrante del equipo berciano. Afirmó en su puesta de largo: «Necesitaba recuperar la confianza que había perdido. Lo hablé con Sietes y me explicó este proyecto ilusionante como este y acepté. La Deportiva está en Primera Federación por circunstancias, es de categoría superior y por este motivo decidí fichar. Soy un '6' de mucho recorrido y ordenado tácticamente».

Fede San Emeterio ya ha entrenado con la plantilla de la Ponferradina de cara a su debut este domingo en el estadio Suárez Puertas ante el Real Avilés Industrial, a partir de las 21.30 horas. El exjugador del Cádiz, el refuerzo más destacado de la Deportiva, está en disposición de ser utilizado por el entrenador Fernando Estévez que tiene las dudas de dos jugadores, a priori, titulares, su guardameta Andrés Prieto y el central David Andújar, para que estén recuperados.