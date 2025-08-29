Sigue en directo el partido Sporting-Cultural, minuto a minuto
Sporting
En directo
0
0
Cultural
Falta de Thiago Ojeda sin tarjeta
El culturalista Thiago Ojeda hace falta en el centro del campo a Juan Otero sin necesidad de que el colegiado saque la cartulina amarilla, pese a las protestas locales.
Primera media hora de juego
Sin goles en El Molinón.
La Cultural contemporiza
El centro del campo con las ayudas de Víctor García y Diego Collado disputa por la posesión del balón.
La Cultural sufre atrás
El Sporting se vuelca en la portería leonesa, pero la cobertura culturalista se muestra segura con Fornos, Roger Hinojo y Barzic.
Collado pelea en el área asturiana
El culturalista Diego Collado quiere el balón, pero se va por línea de fondo.
Larios quiere el balón
Las penetraciones de Juan Larios crean peligro en la defensa sportinguista.
Uyyyyy!!! Amadou a punto de marcar para el Sporting
Amadou a punto de anotar para los sportinguistas, tras recibir de Gelabert, pero Badía detiene el balón en última instancia.
El partido se iguala por momentos
Buen trabajo de Bicho y Thiago en la medular para hacerse con balones.
Uyyyyy!!! Otero remata arriba
El delantero del Sporting de Gijón remata de volea por encima de la portería de Badía.
Saque de esquina local
Sin incidencias, al despejar Fornos el balón.
Primer cuarto de hora
Quince minutos de juego sin movimientos en el marcador.
La Cultural bien plantada en el campo
Después de unos minutos dubitativos, el equipo leonés sale bien desde atrás con juego combinativo.
Dominio local, pero la Cultural atenta a la contra
Chacón coge balones en la medular e intenta jugarlos con criterio.
Uyyyyy!!! Contra culturalista
Collado dispara y el balón se va fuera del marco del portero visitante Yáñez.
La Cultural se cierra atrás
El equipo culturalista pasa por apuros en estos primeros compases con Gelabert que entra, pero saca el balón Roger Hinojo.
Disparo de Corredera
Primer susto para Badía, que finalmente detiene el disparo el meta culturalista.
Arranca el partido
Primeros compases del encuentro con dominio local.
La previa
A última hora se cae Rodri Suárez del equipo titular por molestias y sale como central zurdo desde el comienzo Roger Hinojo. Por otro lado, la duda del central Matía Blazic quedó resuelta y parte de inicio en el esquema de Raúl Llona frente al Sporting de Gijón. Eneko Satrústegui, por su parte, sigue recuperándose de sus molestias en la rodilla. El extremo Rafa Tresaco se cae del once por problemas físicos que condicionan su presencia. El jugador presenta una lesión en la región posterior de su isquio izquierdo, pendiente de evolución tras la realización de las pertinentes pruebas médicas. En su lugar entra en el once Víctor García. El resto del equipo son los mismos que perdieron en el Reino de León frente a la UD Almería (0-1). Además, el mediocentro Selu Diallo vuelve a la convocatoria tras cumplir su sanción de un partido por la expulsión en El Plantío ante el Burgos CF (5-1). El futbolista cedido por el Alavés ya tiene ficha con el primer equipo culturalista en lugar de con el filial Júpiter Leonés, que es donde estaba dado de alta en un principio, porque no tiene la confirmación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y es preferible esta opción que la de cometer una supuesta alineación indebida, con lo que ello pudiera llevar consigo para la Cultural.
ALINEACIONES:
REAL SPORTING DE GIJÓN: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Nacho Martín, Dubasin, Juan Otero; Gelabert y Amadou.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Fornos, Barzic, Hinojo, Larios; Thiago Ojeda, Bicho, Collado, Chacón; y Paraschiv.
ÁRBITRO: Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco).