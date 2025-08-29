Sigue en directo el partido Sporting-Cultural, minuto a minuto

La previa

21:12 29/08/2025

21:29 29/08/2025

A última hora se cae Rodri Suárez del equipo titular por molestias y sale como central zurdo desde el comienzo Roger Hinojo. Por otro lado, la duda del central Matía Blazic quedó resuelta y parte de inicio en el esquema de Raúl Llona frente al Sporting de Gijón. Eneko Satrústegui, por su parte, sigue recuperándose de sus molestias en la rodilla. El extremo Rafa Tresaco se cae del once por problemas físicos que condicionan su presencia. El jugador presenta una lesión en la región posterior de su isquio izquierdo, pendiente de evolución tras la realización de las pertinentes pruebas médicas. En su lugar entra en el once Víctor García. El resto del equipo son los mismos que perdieron en el Reino de León frente a la UD Almería (0-1). Además, el mediocentro Selu Diallo vuelve a la convocatoria tras cumplir su sanción de un partido por la expulsión en El Plantío ante el Burgos CF (5-1). El futbolista cedido por el Alavés ya tiene ficha con el primer equipo culturalista en lugar de con el filial Júpiter Leonés, que es donde estaba dado de alta en un principio, porque no tiene la confirmación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y es preferible esta opción que la de cometer una supuesta alineación indebida, con lo que ello pudiera llevar consigo para la Cultural.