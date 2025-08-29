Diario de León

La SD Ponferradina oficializa el fichaje del extremo Lian dos Santos

La incorporación del brasileño refuerza el ataque

Ángel Fraguas
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

La SD Ponferradina incorpora a su plantilla al extremo Lian dos Santos (Río de Janeiro, Brasil, 2005). El joven futbolista blanquiazul, que ocupa plaza de sub-23, llega procedente del Gremio FBPA de Porto Alegre, como había anunciado Diario de León hace algunas fechas.

Lian avanzó en su etapa formativa en la SE Matonense y Barretos EC. En 2022 se unió al Gremio, uno de los históricos del fútbol brasileño.

El jugador viene de competir en la liga brasileña sub-20. Además, en 2023 tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo, participando en un encuentro de la máxima categoría de su país.

