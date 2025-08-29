El Olímpico de León realiza su ofrenda floral a San Marcelo

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

El Olímpico de León realizó su tradicional ofrenda floral a San Marcelo. El equipo femenino leonés llevó a cabo su tradicional ofrenda floral en la Iglesia Parroquial de San Marcelo, uno de los actos más emblemáticos que marcan el inicio de la temporada.

El párroco transmitió sus mejores deseos al equipo, animando a afrontar con ilusión y confianza esta nueva aventura en Segunda Federación. Con esta ofrenda, el Olímpico de León reafirma sus valores de unión, compromiso y tradición.