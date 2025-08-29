La Cultural paga con la tercera derrota un nuevo error en defensa y su nula pegada

El Sporting se impuso por 1-0 y con gol de Lucas Perrin a la Cultural en un Molinón que colgó el cartel de no hay billetes, lleno hasta la bandera y con una afición leonesa que apoyó a muerte a su equipo. Los de casa festejaron la tercera victoria consecutiva en un comienzo de temporada inmejorable que ubica a los asturianos líderes momentáneamente de la clasificación de Segunda en contraposición con un conjunto de Llona que es colista todavía sin ningún punto en su casillero.

El partido comenzó con el juego inclinado contra la portería del culturalista Édgar Badía, que realizó dos paradas decisivas en los primeros cinco minutos para mantener vivo a su equipo, primero a un disparo forzado de Pablo Vázquez desde el interior del área y más tarde a una llegada de Gelabert en la que el meta cerró muy bien su ángulo.

El Sporting seguía atacando en busca del gol con el que adelantarse en el marcador, asentado en la medular, encontrando el camino a otra ocasión clara por medio de una contra que condujo Dubasin y cuyo centro raso encontró el remate de Amadou, pero el cuero fue directo a la posición de Badía, que lo detuvo sin apenas dificultades.

El marcador no se movió en la primera parte a pesar de los intentos rojiblancos. Así concluyó el primer acto.

En los primeros compases del segundo tiempo fue cuando el Sporting encontraría la forma de abrir la lata. Por medio de una falta lateral, Diego Sánchez controló el primer despeje y puso un servicio al área que recogió Juan Otero en línea de fondo, desde donde el colombiano, máximo asistente del equipo, devolvió el balón al interior del área para que Perrin se anticipara a su defensor rematando casi a placer ante la inoperancia de la defensa culturalista y cabeceara al fondo de la red.

El partido tomó otras alternativas tras el gol y también por los cambios de Llona, que tenía que haberlos hecho mucho antes, sobre todo al quitar la defensa de cinco y penetrar más por banda, sobre todo a través de Pibe. Ese fue el momento en el que la Cultural varió su línea defensiva y entonces dispuso opciones para empatar con una peligrosa falta desde la frontal del área, pero el lanzamiento de l propio Pibe, que superó bien la barrera, se encontró con una gran estirada de Yáñez cuando el balón iba a la redes por toda la escuadra.

Ya en los últimos minutos, los de Llona tuvieron varios acercamientos al área sportinguista sin encontrar remate, sobre todo con servicios a Manu Justo, a los que no llegó. Al final ese 1-0 deja a la Cultural a cero en la clasificación.