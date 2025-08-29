«Los tres puntos hacen justicia a nuestro juego»

Asier Garitano, entrenador del Real Sporting, se mostró satisfecho por el resultado del partido frente a la Cultural, por el triunfo y también por el juego desplegado por los rojiblancos. «Le doy la importancia que tiene los tres puntos, el equipo ha transmitido querer e ir a por el partido. Hemos estado bien. Jugadores y grada juntos ante cualquier rival nos ayuda para sacar el partido adelante. Son tres puntos más. A disfrutarlo hoy y mañana pensar en el siguiente partido».

Garitano también se refirió a la posición en la clasificación del Real Sporting, con nueve puntos de otros tantos posibles en la parte alta. «No nos planteamos cuántos puntos hacer, el objetivo era llegar bien al inicio e ir siendo mejor equipo y grupo. Las cosas han ido bien y estamos contentos con el rendimiento colectivo e individual. Con esta afición es además más sencillo».

También se refirió a la Cultural a la que calificó como un «buen equipo que nos puso las cosas complicadas. Sabíamos que a pesar de su situación en la tabla no nos iban a dar facilidades y si podían arañar algún punto iban a luchar por ello. A pesar de que llevan cero puntos veo a la Cultural como un equipo que puede aportar cosas y juego. Frente a nosotros nos han planteado problemas. Bien es cierto que fuimos superiores y merecimos los tres puntos, pero también tuvimos que trabajar para ello», precisó el entrenador rojiblanco. Y añadió: «Cada partido es diferente. Nosotros llevamos tres disputados y los rivales no nos lo han puesto sencillo. Lo importante es sumar y también si se puede siendo fieles a un estilo. Y nosotros los estamos aplicado sobre el terreno de juego. Ahora toca mirar hacia adelante y que este camino siga igual de positivo".