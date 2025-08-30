Calero se entiende con el Real Zaragoza y confirma su fichaje por tres temporadas con la Cultural

Ya se puede asegurar que Iván Calero (Parla, 1995) es jugador de la Cultural. Se confirma que Iván Calero ya es nuevo futbolista del equipo leonés para las tres próximas temporadas después de que el madrileño y el Real Zaragoza se han entendido sobre la cantidad económica que demandaba al club aragonés en concepto de la nómina del mes de agosto y una prima por partidos jugados la pasada temporada.

Las discrepancias económicas que provocaron la vuelta de Calero el pasado miércoles por la noche, en plena madrugada, de León, está resuelta. El Real Zaragoza retiene parte de los derechos del lateral derecho si se produce un futuro traspaso a otro equipo. Además, el defensa ha perdonado parte de lo quedaba por pagarle el Real Zaragoza.