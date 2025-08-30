El Atlético Astorga llega a tope para la Liga

El Atlético Astorga puso punto y final a su pretemporada con un nuevo triunfo, el quinto en seis partidos (solo en el primero frente al Atlético Bembibre empataba).

Esta vez el CD Barco de la Tercera RFEF gallega fue la víctima de los de José Luis Lago que, no obstante, tuvieron que esperar al minuto 87 para lograr el tanto de la victoria con la firma de Cervero. Los maragatos, que acaban la fase de preparación a una semana del inicio de Liga en la Segunda RFEF con inmejorables sensaciones en cuanto a juego y resultados, fueron adueñándose poco del partido frente a un adversario que siempre daba la cara aunque a la hora de llegar a la portería local se encontraba con una sólida defensa y un solvente portero.

El Atlético Astorga, por su parte, lo intentaba y a pesar de algunas llegadas con peligro no acertaba a concretar.

Tras el paso por vestuarios la decoración cambió poco con un equipo local mejor dispuesto y con más ambición y un rival que intentaba crear peligro a la contra. Los intentos de los de Lago se estrellaban una y otra vez frente a un CD Barco sólido atrás. Hasta que a falta de tres minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario Cervero aprovechó su oportunidad para acertar con las mallas rivales. Y poner el definitivo 1-0.