Badía: «Es preciso dar un paso adelante para sumar»

El guardameta de la Cultural Leonesa Edgar Badía (Barcelona, 1992) considera que el equipo dispone de «argumentos a nivel ofensivo que debe enseñar más y no solo en fases del partido», afirma tras la derrota en El Molinón.

El portero catalán, que cumple su primera campaña en las filas culturalistas encuentra como una de las claves para que lleguen los primeros puntos al casillero del equipo «tener la suerte de adelantarse en el marcador», porque con balón pueden «gestionar el partido» para demostrar que son «un buen equipo de la categoría».

Hasta ahora, el exguardameta del CD Tenerife ha encajado gol en cada uno de los tres encuentros ante el Burgos (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sporting (1-0), aunque frente a los asturianos fuera uno de los destacados, fundamentalmente en la primera mitad y se decantó por «perder 1-0 y no como en Burgos, porque la imagen en los dos siguientes partidos fue diferente».

Badía reconoce que, en los primeros 45 minutos en El Molinón, la Cultural «supo sobrevivir en los arreones iniciales», que ya sabían «que iban a producirse». «Pero lo importante es que tras solventarlo al final nos quedamos sin puntuar, que es lo que cuenta, porque en esos partidos en el alamabre donde puede caer de un lado u otro, ellos hicieron méritos, pero nosotros también generamos lo nuestro», recalca.

El portero culturalista considera que todos los jugadores han de dar «un paso adelante, porque hasta ahora con lo hecho» no les ha «dado para puntuar», expone el cancerbero.