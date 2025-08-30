Un ascendido para calibrar fuerzas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Pasó la decepción por la pérdida del ascenso hace dos meses, pasó el verano con sus fichajes y con un espectacular apoyo social al club y llega otra temporada liguera. La SD Ponferradina afronta su 3ª temporada seguida en 1ª RFEF y lo hace visitando al Real Avilés Industrial CF (Román Suárez Puerta, 21.30 horas). Como en las otras dos temporadas en la categoría, el primer partido de la Deportiva a domicilio es ante un recién ascendido.

Fernando Estévez debuta en el banquillo con las ausencias de Prieto, Andújar, Esquerdo y un Lian que aún no ha llegado. No se descarta incluso que Fede San Emeterio sea ya titular. Ger Nóvoa y Undabarrena parecen fijos en el centro de la defensa y Borja Valle podría jugar en punta junto a Sergio Benito en un sistema 4-4-2. No obstante, el granadino no ha dado pistas.

El cuadro asturiano cambió hace menos de tres semanas de entrenador. Javi Rozada fue destituido y firmó a Dani Vidal, el entrenador del Club Gimnàstic en los últimos años. Cuenta con una experimentada defensa en la que destacan el ex culturalista Viti Díaz, Babin, Borja Granero o Campabadal, el centrocampista Berto Cayarga y los delanteros Natalio (8 goles la pasada temporada), Cueto (10) y Santamaría (11). Vidal también podría usar un 4-4-2. Julio César Rodríguez es duda.

HISTORIA

Dos momentos muy concretos marcan la trayectoria de las visitan de la Deportiva al Real Avilés Industrial. El más recordado fue el de la temporada 1999-2000, cuando un gol de Ramón Pereira le dio un triunfo capital al cuadro de Saro para acabar salvando la categoría y no haber vuelto desde entonces a 3ª División. El otro, el 0-4 en la temporada 1992-1993, en la que el cuadro de Roberto Álvarez había logrado sólo dos puntos en los priemros dos meses de Liga.

El cuadro avilesino, fundado en 1983, fue uno de los grandes del fútbol de bronce en la recta final de los años 80 y en los años 90 del pasado siglo, llegando a ascender a 2ª División. En el total de visitas de la Deportiva a este equipo en el Suárez Puerta o en el Muro de Zaro, se registran 7, con tres victorias y cuatro derrotas. El último enfrentamiento data ya de la temporada 2002-2003 y también se produjo en la 1ª jornada de Liga (2ª División B). Ganó 0-2 el cuadro de Simón Pérez con tantos de Lanza y Alejandro Suárez.

JORNADA 1

El Pontevedra CF, próximo rival de la SDP, igualó a un tanto ante el Cacereño. Selma erró un penalti. El tanto extremeño llegó en el minuto 8 y en el 99 igualó el portero Raúl Marqueta.