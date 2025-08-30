Un arranque de locura, pleno y remontada del Real Madrid

Publicado por Óscar Maya Madrid Creado: Actualizado:

REAL MADRID 2

Courtois; Trent (Carvajal, min 71), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Ceballos, min 71); Mastantuono (Brahim, min 66), Vinícius (Rodrygo, min 71) y Mbappé (Gonzalo, min 94).

MALLORCA 1

Leo Román; Mateu Jaume (Antonio Sánchez, min78), Valjent, Raíllo, Kumbulla, Toni Lato (Mojica, min 78); Morlanes (Jan Virgil, min 87), Darder, Pablo Torre (Samu Costa, min 64); Mateo Joseph (Asano, min 87) y Muriqi.

Goles: 0-1, min 18: Muriqi; 1-1, min 37: Arda Güler; 2-1, min 38: Vinícius. Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Dean Huisen (min 68) y a Éder Militao (min 89), en el Real Madrid. Incidencias: estadio Santiago Bernabéu ante 78.297 espectadores.

El Real Madrid es líder de LaLiga EA Sports de Primera División, a falta de los partidos de Villarreal y Barcelona, tras firmar el pleno de triunfos en tres jornadas, con remontada al Mallorca en un partido en el que le anularon tres goles, pero le sirvieron los marcados por Arda Güler y Vinícius.

En un minuto de locura, entre el 37 y el 38, el Real Madrid levantó el tanto de cabeza de Vedat Muriqi que adelantó al Mallorca a los 18 minutos. Güler, a placer asistido por Dean Huijsen, y Vinícius en acción individual, sostienen el pleno de triunfos del equipo de Xabi Alonso.

Remontada antes del descanso en una ventaja que pudo ampliar el Real Madrid en el minuto 55, pero llegó el tercer tanto anulado del partido. Esta vez a Arda Güler. El turco marcó, tras una gran acción de Mastantuono recortando dentro del área pero que se encontró con la parada de Leo Román, aprovechando un rechace de Valjent.

Sin embargo, y después de cuatro minutos de revisión desde el VAR y por parte del colegiado José María Sánchez Martínez en la pantalla, el gol fue anulado ya que este consideró que Arda Güler se ayudó del brazo tras el despeje de Valjent justo antes de rematar. El turco cruzó los brazos, protegiéndose, en el pecho, y el balón le tocó en el brazo izquierdo.

Del posible 3-1 a la vuelta al 2-1 y el Mallorca aprovechando el momento de duda para rozar el empate. Sin embargo, Trent, tirándose abajo para impedir el remate de Muriqi con Courtois batido, y Carreras, sacando.