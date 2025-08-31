España saca a relucir su clase en el Eurobasket

Publicado por Carlos Mateos Limasol Creado: Actualizado:

ESPAÑA 91

Saint-Supéry (9), López-Arostegui (2), Parra (5), Aldama (8) y Willy Hernangómez (19) —cinco inicial-, De Larrea (3), Brizuela (8), Puerto (8), Pradilla (4), Juancho Hernangómez (9), Yusta (12) y Sima (4).

CHIPRE 47

Tigkas (2), Simitzis (-), Stylianou (5), Willis Jr. (16) y Koumis (-) —cinco inicial-; Pashialis (4), Michail (2), Jung (2), Giannaras (-), Iliadis (7) y Christodoulou (9).

Marcadores parciales: 19-9, 41-17 (descanso), 70-29 y 91-47 (final). Árbitros: Gvidas Gedvilas (Lituania), Petar Pesic (Serbia) y Carsten Straube (Alemania). Sin eliminados. Incidencias: Partido disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol.

España cumplió con los pronósticos y pasó por encima de Chipre (91-47) tras un partido en el que siguió mejorando su imagen y en el que destacó Willy Hernangómez (19 puntos y 25 de valoración).

Con la tranquilidad que le daba el haber ganado menos de 24 horas antes a Bosnia-Herzegovina en un duelo clave, el cuadro de Sergio Scariolo se entregó al 'trámite' contra los chipriotas con la voluntad de asentar aquello que había hecho bien, mirando de reojo a los choques frente a Grecia e Italia con los que concluirá su participación en la fase de grupos.

Dos aspectos habían destacado mucho en el enfrentamiento ante los bosnios; las 25 asistencias que repartió el colectivo y sus 15 triples, igualando el récord de lanzamientos perimetrales anotados por España en un duelo del torneo. Y como si se hubiera puesto como reto superar ambas estadísticas, trabajó sobre ellas desde el arranque. Así, al descanso ya había transformado 8 tiros lejanos y había dado 13 pases para canasta, cifras que multiplicadas por dos le permitían mejorarse a sí misma. En todo ello tuvieron mucho que ver los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, que se turnaron por cuartos para castigar al rival.