Mauro Prieto gana el Slalom 'Páramo Urban Racing' de Santa María del Páramo

Mauro Prieto, a los mandos de un Renault Megane RS, se apuntó la victoria en la edición inaugural del Slalom Urbano 'Páramo Urban Racing' que tuvo como escenario Santa María del Páramo.

La segunda posición del podio fue a parar a manos de Gary Varela con un Honda Civic mientras que la tercera fue para Pablo Martínez a los mandos de un Citroën Saxo VTS. El mejor entre los car-cross aunque no puntuaba para la general absoluta fue Aitor Fernández seguido de Sergio Argüello.

ÁNGELOPEZ

