El lateral de la Cultural Guzmán, cedido al Real Avilés

El defensa de la Cultural Guzmán Ortega, con contrato en el equipo leonés hasta 2027, se va cedido al Real Avilés.DL

El Real Avilés Industrial cierra la cesión por esta temporada del lateral derecho Guzmán Ortega (Palencia, 2024), como viene anunciando Diario de León. El conjunto asturiano siempre le quiso en calidad de cedido para el presente proyecto deportivo.

Guzmán Ortega es finalmente el deseado lateral derecho sub 23 por el que llevaba suspirando el Real Avilés Industrial.

La contratación de Iván Calero provocó la cesión de Guzmán Ortega al equipo avilesino, que presenció en el palco del estadio Suárez Puerta el primer partido de Liga entre el Real Avilés y la SD Ponferradina (0-3) del Grupo I de Primera Federación. Si no hay ningún contratiempo de última hora, Guzmán Ortega vestirá el dorsal número '2' del Real Avilés Industrial para esta temporada 2025-2026.