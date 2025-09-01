Kadetten-Ademar, el 14 de octubre

El Abanca Ademar se estrenará en la Liga Europa en la pista del Kadetten Schaffhausen suizo el martes 14 de octubre, cerrando la competición en el grupo H, también a domicilio, en el terreno del Nexe croata el 2 de diciembre, en una fase que se prolongará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El conjunto leonés, que accedió en esta temporada directamente a la fase de grupos, sin tener que lograr su clasificación en una eliminatoria previa como la pasada campaña cuando apeó al ABC Braga portugués, se estrenará como local el 21 de octubre recibiendo al equipo croata.

Ademar comparte grupo, además de con el campeón de liga suizo, en el que milita su excapitán, Juan Castro, y el conjunto balcánico, con el ganador de la eliminatoria que enfrenta al Partizán de Belgrado y Banik Karvina checo, con victoria 31-27 de los primeros en la capital serbia, a falta del partido de vuelta.

Será la segunda participación consecutiva de los ademaristas en la segunda competición continental en la que se estrenaron la pasada temporada y donde tan solo fueron capaces de vencer en uno de los encuentros de su grupo al Gorenje Velenje esloveno en León, para ceder en los dos encuentros ante el GOG danés y el Kriens Luzern suizo.

El entrenador del Abanca Ademar, Dani Gordo, destaca el «cambio de cara» ofrecido por su equipo en la lucha por el tercer y cuarto puesto de la IV Supercopa Ibérica ante el FC Porto pese a la derrota por 28-23. «Si ante el Sporting en semifinales solo competimos la primera parte y en la segunda nos pasaron por encima, ante el Porto ha sido al contrario, después de ir perdiendo por seis goles en la primera parte también por errores de lanzamientos e imprecisiones, en la segunda el equipo mostró otra cara bien diferente, sobre todo en defensa, sabiendo sacar rédito de sus tarjetas rojas», señala. Para Gordo esta competición ha supuesto una «radiografía de los aspectos positivos que tiene el equipo y también de las cosas que debe mejorar de cara al inminente inicio de la liga. El equipo mostró «agresividad y contundencia defensiva, lo que se tradujo en una mejora clara de los números», afirma.