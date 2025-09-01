El Bembibre ya prepara la tercera temporada en la máxima categoría

Publicado por Javi Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC ya prepara la temporada 2025-2026, tercera entre la élite del deporte del hockey patines femenino. La OK Liga Iberdrola, sigue siendo otro año más, la mejor liga del mundo, pues todas las competiciones internacionales han sido ganadas por equipos españoles. Con la incorporación de nuevas jugadoras al equipo de Carlos Figueroa, el míster sevillano analiza lo que ha podido construir para plantar cara a las potencias nacionales y con el ojo puesto sobre las competiciones puestas sobre la mesa. Asimismo, el club bembibrés tiene a tres jugadoras seleccionadas que disputaron la GoldenCat, competición que antecede a la Copa de Europa de naciones y que se celebró en el pabellón Can Xarau de Cerdanyola. Bea Várzeas fue seleccionada por Portugal y logró la victoria y tanto Txell Gimeno como Joana Xicota con la selección catalana, antesala de la selección española, obtuvieron la segunda plaza, todas con muy buenas actuaciones y mostrando olfato de gol. Buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada.

Carlos Figueroa afirma: «Este año tenemos un equipo más competitivo, con el grueso de la plantilla con más experiencia y veteranía, lo que nos permitirá mantener la tensión hasta el final de los partidos. La competición comienza el 4 de octubre. Nuestro objetivo es mejorar lo hecho el año pasado, pero con el equipo que se ha formado, no nos podemos conformar con eso, seguimos pensando en clasificarnos para la Copa de la Reina. Es algo prioritario y acabar entre los siete u ocho primeros equipos. También ponemos la vista en Europa. El Bembibre Hockey Club puede ir a muchísimo más siempre y cuando se le apoye por parte de las instituciones. Si no, es imposible crecer".