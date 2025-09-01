Intento fallido de la Ponferradina por un extremo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No hubo un último movimiento en la SD Ponferradina en el último día del mercado estival de fichajes. El club presidido por José Fernández Nieto lo intentó durante toda la jornada y cuando parecía que tenía atado al extremo sub-23 que buscaba, se quedó sin él. El asunto económico y la intromisión de otros clubes hizo que finalmente la plantilla berciana no viese incrementado su número de efectivos.

La Deportiva tenía prácticamente hecha la incorporación como cedido de Diego Gómez, futbolista del RC Deportivo, pero equipos de la misma categoría e incluso alguno de 2ª División se interesó por él. Pero prácticamente no es hecho del todo. Y la oferta económica que realizó el FC Cartagena no podía superarla ni llegar a ella la Ponferradina, que acabó viendo cómo se frustraba la operación y el futbolista de Amoeiro acababa en poniéndose a las órdenes de Javi Rey en Cartagonova.

SE QUEDA

Tampoco hubo salidas. A pesar de que en la última semana el Villarreal CF tentó a José Luis Cortés para incorporarlo a su filial, finalmente el delantero se quedó en la Deportiva. El domingo gozaba de minutos en el último tramo del partido de Avilés y en la rueda de prensa posterior Fernando Estévez ensalzaba su profesionalidad. Los más de 300 aficionados de la Deportiva que se dieron cita en el Román Suárez Puerta corearon el nombre del futbolista cuando salió a calentar, cuando saltó al campo y cuando acabó el choque. Su presencia en el verde ya era un signo de que se quedaba.

En la mañana de ayer el club azulejero cerraba la incorporación de Álex Rubio por 300.000 euros. La llegada del delantero del Antequera a la ciudad deportiva José Manuel Llaneza acababa de corroborar que Cortés seguiría en la entidad berciana.

Con todo lo anteriormente expuesto, la plantilla que ha comenzado la Liga será la que tenga a su disposición Fernando Estévez al menos hasta enero, salvo que haya por medio una lesión grave. «Espero que no haya movimientos. Estoy contento con la plantilla. Eso sí, si entra algo que aumente la competencia, el problema será para mí, pero a la larga será beneficioso para el equipo”, afirmó Fernando Estévez 24 horas antes del cierre del mercado.