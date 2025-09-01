España, con Carbajal y Rodri

Publicado por A. Estévez Las Rozas Creado: Actualizado:

La selección española completó en una abarrotada Ciudad del Fútbol de Las Rozas el primero de los dos entrenamientos que efectuará en casa antes de viajar a Sofía, en una sesión especial para Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos capitanes que están de vuelta tras sus graves lesiones de rodilla. En la sesión se ausentaron Pedro Porro, con permiso, y Fabián Ruiz, por lesión.

Los aficionados de la selección española, jóvenes y niños en su gran mayoría, disfrutaron de una tarde viendo a los internacionales. Como es habitual cada vez que España abre sus puertas a la afición, el nombre de Lamine Yamal fue el más coreado desde la grada, que también dedicó cánticos a varios internacionales, mostró pancartas y hasta un cartón a tamaño natural de Nico Williams. Fue la primera toma de contacto, suave y con poca carga física, en el reencuentro de los internacionales con las bajas de Gavi y Fabián por lesión.