La Cultu pilla las ofertas de final de mercado

La Cultural se afanó el último día del mercado de fichajes de verano para reforzar una plantilla que aspire a permanecer en la Segunda División a lo largo del campeonato de Liga y que durante las tres primeras jornadas de Liga con derrotas ante el Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sportting de Gijón (1-0) si por algo se ha caracterizado es por su endeblez defensiva y nula pegada en ataque. Para paliar estos defectos tan groseros en una categoría que los penaliza a golpe de partido, el club leonés se movió entre las ofertas de final de mercado. Y pudo pillar entre la locura de las rebajas, propias de un día en el que tienes que estar muy atento para llevarte a los más necesarios para tu vestuario que te den ese salto que necesitas para mejorar, al extremo Paco Cortés (Granada, 2007), que llega en calidad de cedido por el Levante UD y que este mismo verano renovó su vinculación con el equipo granota hasta 2028. El club levantino lo hizo oficial en sus propias redes sociales poco antes de una hora del fin del plazo para realizar contrataciones con el ok de la Liga de Fútbol Profesional.

La joven promesa del Levante UD y una de sus perlas más valoradas de cara a un futuro recibió la llamada de la selección española sub-19 hace unos días. El extremo granota irá con la sub-19 de David García Cubillo —que sustituye a Gallardo al estar preparando el Mundial sub-20— para enfrentarse a Países Bajos, Inglaterra y Ucrania. La concentración de la plantilla nacional arrancó este lunes 1 de septiembre y los partidos se jugarán el 3 de septiembre (ante Países Bajos, 19.00 horas), el 6 de septiembre (frente a Inglaterra, 11.00 horas) y el 9 de septiembre (contra Ucrania, 10.30 horas). En la temporada 2023-2024, el futbolista granadino ya recibió la llamada de España sub-17 para disputar el Torneo de Algarve. El extremo ya culturalista es un habitual con las categoría inferiores del combinado nacional.

El también extremo Rubén Sobrino (Daimiel, 1992), que también puede ocupar la demarcación de delantero, es otro de los futbolistas que pasa a engrosar la disciplina de la Cultural y Deportiva Leonesa en este cierre de mercado, ya que las negociaciones han llegado a buen puerto. A última hora de la noche de este lunes, el jugador y su representante aceptaron la propuesta de la Cultural para fichar por el club leonés. Su trayectoria profesional le ha llevado a diferentes clubes españoles como la SD Ponferradina, Girona, Valencia CF, Deportivo Alavés y Cádiz CF (club con el que rescindió ayer), entre otros, además de haber militado en el Manchester City. Se formó en las secciones inferiores del Real Madrid.

