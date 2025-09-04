Astorga, último test del Abanca Ademar en su puesta a punto para la Liga

El Abanca Ademar cierra este viernes en Astorga (19.00 horas) la pretemporada enfrentándose en el pabellón Felipe Miñambres de Astorga al BM Nava, tras su participación en la IV Supercopa Ibérica en la que cayó con Sporting y Porto.

Para la cita el técnico Daniel Gordo podría contar, en principio, con las mismas ausencias que en los anteriores encuentros, los laterales Lodos y Lindqvist, una vez recuperado Aitor Albizu, además del extremo leonés Gonzalo Pérez Arce, que sigue sin recuperarse del edema óseo en la rodilla.