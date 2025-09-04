El ala-pívot de bahameño Greg McKay jugará esta temporada en la Cultural.CYDL

La Cultural ha llegado a un acuerdo con el ala-pívot de Bahamas Greg McKay para formar parte de su proyecto en la que será su segunda campaña en la Segunda FEB.

El jugador de 23 años y 1,98 de estatura se formó en la Liga NCAA estadounidense. jugando su etapa universitaria en los Limestone Saints promediando 16,4 puntos y 8,4 rebotes.

McKay destaca por su poderío físico, a lo que suma su acierto exterior con un 46 por ciento en tiros de campo, con un 82 por ciento en los lanzamientos de tiros libres, por lo que podrá sumar versatilidad en el juego exterior y cerca del aro.

El jugador caribeño llega al conjunto leonés con un acuerdo por una temporada.