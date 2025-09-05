La Cultural deja la puerta abierta

La Cultural no ha puesto el candado a la llegada de un refuerzo más. Eso sí, en un mercado más reducido una vez que el plazo para hacer fichajes expiraba el pasado 1 de septiembre. La única posibilidad pasa por jugadores en paro, escenario difícil con más candidatos a hacerse con ellos y también con la incertidumbre de como pueden resultar. Así llegó Jordi Mboula el pasado martes.

La defensa es la posición potencialmente a reforzar aunque desde la dirección deportiva de la Cultural solo se dará un paso al frente y la opción realmente sirve para dar un salto de calidad a un plantel que necesita cuanto antes empezar a sumar tras las tres derrotas firmadas en el inicio del campeonato liguero.

Hueco existe para la llegada de un jugador aunque son varios los condicionantes que pueden marcar el futuro de esa posibilidad en el plano positivo o en el negativo. Nombres siguen sonando aunque del dicho al hecho existe todavía un paso, tal vez dos.

El mercado de jugadores en paro es la única opción ahora para un equipo al que una buena parte de los refuerzos ha llegado en el último suspiro con la necesaria adaptación que para ellos debe ser más rápida dado que la competición ya está en plena marcha y a los de Raúl Llona los 'gallos' en forma de rivales de empaque le están llegando en este tramo de la Liga.

El próximo el domingo a las 18.30 horas en el Reino de León. Nada menos que el Leganés que acude al recinto futbolístico leonés con un bagaje de tres puntos merced a sus tres empates en lo que va de periplo liguero.

CHACÓN Y BICHO, DE AUTÓGRAFOS

Los aficionados de la Cultural disfrutaron este jueves de una tarde de emociones. Muchos de ellos no perdieron la oportunidad de estar cara a cara con dos de los jugadores del primer equipo, Luis Chacón y Bicho. Y conseguir el autógrafo de ambos en un acto organizado en un establecimiento patrocinador de Laliga en la plaza Santo Domingo.

Decenas de aficionados de todas las edades disfrutaron con esta iniciativa que apunta a repetirse en más ocasiones .