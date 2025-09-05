Raúl Llona: «Debemos dominar el balón»

La Cultural buscará frente al Leganés el domingo en el Reino de León (18.30 horas) recuperar una de sus «señas de identidad» y «dar un paso adelante con balón». Así lo tiene claro Raúl Llona, técnico del equipo.

Con las bajas de Satrústegui y Tresaco, lesionados, el técnico reconoce que su equipo, sobre todo en el último partido en Gijón, se mostró a merced de su rival, dejando atrás algunas de las virtudes de la pasada temporada. «La falta hasta ahora más grande es no ser un equipo dominador y con posesión, bajando a mínimos y es algo que no nos representa por nuestra filosofía y lo que queremos ser».

Llona reconoció estar insatisfecho con el balance del arranque de la Liga con tres derrotas seguidas por lo que apostó por «ganar más que empatar, en un partido que es muy importante». En este sentido se mostró satisfecho por la confección de la plantilla donde encuentra «versatilidad» en todas las posiciones».