La Cultural necesita dar ya el pepinazo

La cuarta jorna de Liga ya supone obligación para la Cultural. Urge ganar este domingo a partir de las 18.30 horas. Y más en el Reino de León, que tiene que convertirse en un fortín para los de Llona. Es el escenario en el que se tiene que fraguar la permanencia en Segunda División. Cultural y Leganés se enfrentan en un duelo en el que buscarán la primera victoria de la temporada, aunque los locales aún no saben lo que es puntuar en su vuelta a la categoría de plata tras el ascenso y el conjunto pepinero está invicto al contar con empates sus tres encuentros anteriores en el retorno a Segunda tras el descenso desde Primera División.

Llona cuenta con las bajas por lesión de Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, mientras que ha recuperado a Rodri Suárez, y tendrá que decidir si incluye en la convocatoria a alguna de las últimas incorporaciones, Rubén Sobrino o Jordi Mboula, ya que el internacional sub-19 Paco Cortés, cedido por el Levante UD, sigue concentrado con la selección española sub-19.

En el caso de Sobrino, a pesar de haber estado entrenando con el Cádiz, no disputó ninguno de los partidos de pretemporada, ni participó en los tres de Liga ya disputados, mientras que Mboula, tras desvincularse del Gil Vicente portugués ha entrenado con un preparador personal, por lo que aún tendrán que adquirir ambos el ritmo competitivo necesario.

Así, la única incertidumbre de Llona es si utilizará la defensa con tres centrales o se decantará por recuperar el 4-2-3-1 que más ha utilizado el técnico riojano, teniendo en cuenta la más que probable titularidad de otro de los refuerzos, Iván Calero, en el lateral derecho.

Enfrente está el Leganés, que no sabe lo que es perder, pero tampoco lo que es ganar. Sus tres encuentros han terminado en empate, siguiendo además todos los partidos el mismo patrón, ya que consiguieron ponerse por delante en el marcador pero no supieron o no pudieron conservar esa ventaja.

Especialmente doloroso fue el duelo de la jornada pasada, en casa ante el Deportivo de La Coruña. Tras una primera parte en la que todo salió de cara, lograron marcharse a los vestuarios con un 2-0 a favor. Sin embargo, acabaron dilapidando esa ventaja y encajando el segundo tanto merced a un riguroso penalti.