«Tenemos que recuperar las señas de identidad»

Llona afirma que su bloque intentará ante el Leganés recuperar una de sus «señas de identidad» y «dar un paso adelante con balón». Llona, que cuenta con las bajas por lesión de Eneko Satrústegui y Rafael Tresaco, reconoce que su equipo, sobre todo en el último partido en Gijón, se mostró a merced de su rival, dejando atrás algunas de las virtudes que le llevaron a dominar en Primera Federación y lograr el liderato, y con ello el ascenso, desde la primera a la última jornada.

«La falta hasta ahora más grande es no ser un equipo dominador y con posesión, bajando a mínimos y es algo que no nos representa por nuestra filosofía y lo que queremos ser», señala el entrenador culturalista.

Sobre su rival, un recién descendido que no conoce la derrota, pero tan solo ha sumado tres empates, valora la calidad de su plantilla con jugadores «con mucha calidad y muy verticales en banda, con gol y con experiencia en todas las líneas», por lo que califica el partido de «dificultad alta».

Llona reconoce que está insatisfecho con el balance del arranque de campeonato y tres derrotas consecutivas, por lo que apuesta por «ganar más que empatar, en un partido que es muy importante».

En ese sentido, está satisfecho por la confección final de la plantilla, en la que dispone de «versatilidad» en todas las posiciones. «La experiencia y veteranía con la juventud y energía, la plantilla está compensada», remata el técnico riojano de la Cultural.